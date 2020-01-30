فرص عمل بسوهاج برواتب تصل لـ5400 جينه

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أعلنت مديرية القوى العاملة في سوهاج، عرض فرص العمل التي تبقت من ملتقى التوظيف ويصل عددها لـ6761 فرصة، من إجمالي عدد 9661 فرصة، قدمتها 21 شركة مختلفة خلال الملتقى.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في بيان له، إنه تم تكليف مدير مديرية القوى العاملة في سوهاج، لمتابعة الوظائف، وفرص التشغيل في الشركات التي طرحت الفرص، وذلط وفقا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003، مع وجود جميع التأمينات والضمانات.

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وتأتي توجيهات الوزير، تنفيذا للمباردة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي طرحها رئيس الجمهورية، ومن بين أهدافها توفير فرص العمل، وتصل الرواتب بالفرص المطروحة لـ5400 جنيه، وتبدأ من 2600 جنيه.

وأعلنت الشركات حاجتها عن العديد من المؤهلات بين مهندسين ومحاسبين وأطباء بيطريين، ومديري فروع، وغيرها من المجالات المختلفة، ويحدد الراتب وفقا للخبرة وظروف العمل، بالإضافة لتحصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بفرص العمل المتاحة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وذلط تنفيذا للقانون رقم 10 لعام 2018.