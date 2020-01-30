هزة أرضية بالقرب من مدينة الإسكندرية بقوة 5.3 ريختر

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شهدت مدينة الإسكندرية هزة أرضية خفيفة فجر اليوم الجمعة، وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، الهزة الأرضية، والتي جاءت على بعد يصل لـ440 كيلو متر شمال غرب محافظة الإسكندرية داخل البحر المتوسط.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية لم يشعر بها سكان مدينة الإسكندرية، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات، وجاءت في الساعة الثالثت والنصف فجرا، وقوتها كانت 5,3 بمقياس ريختر للزلازل.

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وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية في بيان له، أن الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة الإسكندرية، كانت على خط العرض 35.0331°شمالا، وأيضا خط الطول 28.0012° شرقا، وجاءت الهزة الأرضية بعمق 60 كيلو مترا.