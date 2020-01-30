التفاصيل كاملة عن الكشف الأثري الضخم في المنيا بتونا الجبل

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أعلنت بعثة أثرية تقوم بعمليات تنقيب عن الأثار في منطقة تونا الجبل بالمنيا وبالتحديد في غرب مركز ملوي اليوم الخميس، عن العثور على كنز أثري يتكون هذا الكشف الأثري الضخم من تماثيل تعود إلى تاريخ الحضارة الفرعونية، بالإضافة إلى العثور على أقنعة خشبية، وبعض الأغراض الجنائزية، وأدوات محاجر.

العثور على كشف أثري ضخم بالمنيا

وأعلنت البعثة الأثرية أن الكشف الأثري الذي عثر عليه عبارة عن أقنعة خشبية، ومجموعة من التماثيل تعود إلى العصر الفرعوني من تماثيل الأوشابتي المنقوش عليها باللغة الهيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بعض من أدوات المحاجر، ومجموعة من الأواني الكانوبية المصنوعة من البوليستر الخشن من مقبرة 33 التي يعود تاريخها إلى العصر المتأخر، بالإضافة إلى العثور على أواني كانوبية من المقبرة رقم 16، وتسمى مان شو من العصر الفرعوني المتأخر.

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كما تم العثور على بعض من الأواني المصنوعة من الفخار، وبعض من السلاسل التي كانت تستخدم في الأغراض الجنازية خلال فترة العصر المتأخر في المقابر رقم 11، ورقم 12، ورقم 33، ورقم 35، ورقم 29.

بالإضافة إلى تضمن الكشف الأثري بالمنيا رأس آدمية مصنوعة من الشمع كانت لكاهن أصلع، بالإضافة إلى العثور على مجموعات من الخرز، ومجموعات أخرى من التمائم المصنوعة من الذهب، والأحجار الكريمة، و تماثيل الأوشابتي منقوش عليها باللغة الهيروغليفية خلال العصر الفرعوني المتأخر.

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