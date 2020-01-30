فيروس كورونا يتسبب في تعليق رحلات مصر للطيران إلى الصين

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صرحت اليوم شركة مصر للطيران عن تعليق كافة الرحلات الجوية المتجهة الى المدن الصينية، وأكدت الشركة أنه سوف يتم تعليق الرحلات الجوية إلى هانزو اعتباراً من بداية شهر فبراير الراهن، على أن توالي سيتم تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى جوانزو وبكين اعتباراً من يوم الرابع من شهر فبراير القادم إلى حين صدور إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدة بالدولة الصينية.

وأكد شركة مصر للطيران خلال البيان الصادر عنها اليوم أن قرارها هذا يأتي حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بالشركة والمسافرين على متن الرحلات الجوية بشركة مصر للطيران.

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وأوضح شركة مصر للطيران أن قرارها الخاص بتعليق الرحلات الجوية خلال هذا التوقيت يأتي في ضوء حرص والتزام شركة مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة خلال الوقت الراهن في أراضي الدولة المصرية، حيث أن أخر فوج سياحي من دولة الصين المتواجد على الأراضي المصرية سوف يغادر يوم الرابع من شهر فبراير القادم لعام 2020.

كما شدد البيان الصادر عن شركة مصر للطيران على أن وزارة الطيران المدني سوف تتابع بالتعاون مع مركز عمليات شركة مصر للطيران بالكامل وجميع الجهات المعنية تطورات الموقف الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية إلى دولة الصين.

وأوضح البيان الصادر عن مصر للطيران أنه الرحلات سوف تسير يومياً إلى جوانزو، و3 رحلات أسبوعية إلى كلاً من هانزو وبكين إلى يوم الرابع من شهر فبراير القادم.

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