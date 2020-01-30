غلق شارع صالح سليم في الزمالك 7 أيام للإصلاحات

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة، وجود الخدمات المرورية وتعينها لحل الكثاقات والزحام، تزامنا مع عمليات إحلال وتجديد خط طرد بأعمال الصرف الصحي بمحطة الزهرية في الزمالك، وذلك بطول يصل لـ200 متر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة، أنه سيتم غلق شارع صالح سليم غلقا كليا، بداية من مستشفى المعلمين، وتعمل الإدارة العامة للمرور بتحويل الحركة المرورية في اتجاه ميدان الجزيرة، لمدة 7 أيام.

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وقالت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة في بيان لها، إن أعمال الإحلال والتجديد ستتك يوميا بداية من يوم السبت، من الساعة الثانية عشر صباحا.