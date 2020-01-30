لعبة الحوت الأزرق تتسبب في انتحار شاب بقنا

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انتحر اليوم شاب في العقد الثالث من عمره شنقاً في نجع سباق التابع لقرية القصير بخانس التابعة إلى مركز أبوتشت بـ شمال محافظة قنا.

وتعود أحداث الحادث إلى تلقى مدير أمن محافظة قنا اللواء شريف عبدالحميد إخطاراً من الإسعاف يعلن عن انتحار شاب يسمى جابر رسلان يبلغ من العمر 35 عاماً شنقاً داخل غرفته مستخدماً ملاءة سرير، وأوضحت التحريات الأمنية الأولية أن الشاب قد أصيب بحالة نفسية بعد إدمانه لعبة الحوت الأزرق خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت انتحاره.

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وأوضحت التحريات أن الشاب نفسه قد حاول الانتحار خلال الشهر السابق مستخدماً حبة الغلال، إلا أن الجهود الطبية قد نجحت في إنقاذه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

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