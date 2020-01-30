طلب إحاطة يحذر من انتشار فيروس كورونا بين المصريين بسبب تبادل القبلات

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تقدم البرلماني رضا البلتاجي اليوم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجهاً إلى رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان بشأن الإجراءات الطبية التي لابد من إتباعها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد استناداً إلى حكم المادة التي تحمل رقم 134 من الدستور، والمادة رقم 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

طلب إحاطة بشأن فيروس كورونا المستجد

نص طلب الإحاطة المقدم من البرلماني أن فيروس كورونا المستجد خلال الوقت الراهن في العديد من الدول خصوصاً دولة الصين يعد سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وبالتحديد تصيب الرئة، ويعد فيروس كورونا هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تتراوح الإصابة به بين البشر عموماً بين الإصابة بنزلات برد بسيطة، أو الإصابة بالالتهاب رئوي حاد وقد يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى حدوث الوفاة.

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وأكد البرلماني أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في الغالب عند ملامسة شخص مريض، أو في حالة استنشاق رذاذ صادر عن أحد الأشخاص المرضى، لهذا يمكن أن يتنقل المرض بكل سهولة أثناء تبادل القبلات بين المصريين، والتي تعد عادة منتشرة داخل المجتمعات المصرية.

وقد طالب البرلماني بالعمل على إدراج حملة توعوية تحذر من خطورة تبادل القبلات بين المصريين بمختلف المناسبات الاجتماعية، حيث أن هذا قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين.

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