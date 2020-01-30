توجيهات رئاسية بإعادة المصريين الراغبين في العودة من ووهان الصينية

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صرح اليوم مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد وجه بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل عودة المصريين الذين يرغبون في العودة إلى الأراضي المصرية ويقيمون في ووهان التابعة للدولة الصينية، بعد أن يتم مناقشة مجلس الوزراء لجميع الإجراءات اللازمة لعودة، وقد تمت تلك المناقشة خلال فعاليات اجتماع الحكومة أمس.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي قد قام بالتواصل مع السفير المصري ببكين السفير محمد البدري، الذي قام بدوره بمخاطبة الجهات والسلطات الصينية وقد حصل منها على الموافقة في الترتيب مع الجانب المصري في عودة المصريين المقيمين في ووهان الصينية ويرغبون في العودة إلى الأراضي المصرية.

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كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي كل الشكر إلى السلطات الصينية بعد موافقتها وتعاونها مع الجانب المصري في تقديم كافة التيسيرات والترتيبات الخاصة بعودة المصريين من الصين، بعد تعاونهم الكامل في هذا الصدد، وقد عبر عن دعم الدولة المصرية لجهود دولة الصين في الدفاع عن كافة دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء قد كلف وزير الطيران المصري بالعمل على تجهيز طائرات خاصة من أجل نقل المصريين الراغبين في العودة من ووهان الصينية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتجهيز فريق طبي مجهز على متن الطائرات المخصصة لنقل المصريين يكونون بصحة الركاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى على متن الطائرة.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم الخميس، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على تجهيز حجر صحي خلال الوقت الراهن من أجل استيعاب المواطنين المصريين العائدين من ووهان الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع ضرورة إمداد فرق الحجر الصحي بكافة المستلزمات الطبية والأجهزة والأطقم الطبية المتخصصة للتعامل معاهم، وكذلك العمل على توفير الأطقم الخدمية والإدارية مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللوجستية اللازمة في هذا الصدد، والعمل على توفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لمدة زمنية تقرب من 14 يومياً “فترة حضانة المرض”.

تأتي تلك الخطوة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية المعنية بالأمر، على أن تتم إجراءات المتابعة الدورية على مدار الساعة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الوقائية والعلاجية.

ناشد مجلس الوزراء المصريين جميع المواطنين المصريين بووهان الصينيين الراغبين في العودة بسرعة الاتصال على رقم السفارة المصرية ببكين على التليفون رقم 01065322541، ثم بعدها يتم الضغط على الرقم صفر، بعد أن يتم الانتهاء من الرسالة الصوتية، أو يتم الاتصال من داخل الدولة الصينية فقط، أو على الإيميل التالي، [email protected]

وقد قامت السفارة المصرية بالصين بإقامة مجموعة من التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي بالدولة الصينية وبين المصريين المقيمين بالتحديد في مدينة ووهان الصينية.

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