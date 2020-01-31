الأمن المصري يعثر على الإعلامية رحاب بدر مقتولة شنقاً داخل بيتها

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أكدت أجهزة الأمن المصري أنها قد عثرت على جثة الإعلامية رحاب بدر في شقتها في منطقة المعادي جنوب القاهرة، حيث تم العثور عليها مقتولة على سريرها بعد أن تم شنقها.

وأوضحت التحقيقات حتى الآن أن زوج الإعلامية رحاب بدر ظل يتصل بها من مقر عمله دون أن ترد عليه زوجته، ثم أخطر والدتها بذلك الأمر حتى تذهب بنفسها من أجل الاطمئنان على صحة ابنتها.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأم ظلت تطرق على باب الشقة بشدة دون أن تستجيب ابنتها، قبل أن تحصل على مساعدة الجيران من أجل كسر باب الشقة، وهو ما حصل ثم وجدت ابنتها جثة هامدة على فراشها.

وشددت أجهزة الأمن المصري أن جميع محتويات الشقة سليمة، إضافة إلى عدم تواجد أي كسر في جميع نوافذ الشقة أو الباب، وبالتالي تم استدعاء زوج القتيلة إضافة إلى جميع الأقارب والمعارف إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات في جريمة قتل الإعلامية رحاب بدر.

وأضافت أيضاً أن النيابة العامة سوف تقوم بالتحقيق مع حارس العقار السكني الذي يتواجد به منزل الإعلامية، إضافة إلى جميع الجيران في نفس العقار، كما سيتم أيضاً تفريغ الهاتف المحمول الخاص بها لمعرفة هوية القاتل في أسرع وقت ممكن.

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