النيابة تقرر تشريح جثمان الصحفية رحاب بدر لمعرفة سبب الوفاة

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أصدرت النيابة العامة قرارا بتشريج جثة الصحفية الشابة رحاب بدر، والتي وجدت مشنوقة في شقتها أمس الخميس بمنطقة المعادي، واستدعاء والدتها وسماع أقوال زوجها، كما استدعت النيابة 3 من شهود العيان الذي ساعدوا والدة الصحفية في كسر الباب الشقة على ابنتها.

أكدت أجهزة الأمن المصري أنها قد عثرت على جثة الإعلامية رحاب بدر في شقتها في منطقة المعادي جنوب القاهرة، حيث تم العثور عليها مقتولة على سريرها بعد أن تم شنقها، وأوضحت التحقيقات حتى الآن أن زوج الإعلامية رحاب بدر ظل يتصل بها من مقر عمله دون أن ترد عليه زوجته، ثم أخطر والدتها بذلك الأمر حتى تذهب بنفسها من أجل الاطمئنان على صحة ابنتها.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأم ظلت تطرق على باب الشقة بشدة دون أن تستجيب ابنتها، قبل أن تحصل على مساعدة الجيران من أجل كسر باب الشقة، وهو ما حصل ثم وجدت ابنتها جثة هامدة على فراشها، وأضافت أيضاً أن النيابة العامة سوف تقوم بالتحقيق مع حارس العقار السكني الذي يتواجد به منزل الإعلامية، إضافة إلى جميع الجيران في نفس العقار، كما سيتم أيضاً تفريغ الهاتف المحمول الخاص بها لمعرفة هوية القاتل في أسرع وقت ممكن.