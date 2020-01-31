بيان عاجل لمجلس الوزراء حول وفاة طفلة بسبب عملية ختان في أسيوط

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قدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بيان عاجل لرئاسة مجلس الوزارء حول وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أثناء إجراء عملية ختان لها في أسيوط، وأكدت النائبة في طلبها أن استمرار إجراء عمليات الختان يعني فشل المبادرات الحكومية التي تطرح دوما لوقف تلك العادة.

وأجري طبيب بعيادته الخاصة بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بالأسيوط العملية للطفلة التي ماتت في الحال، وطالبت النائبة في بيانها التعامل بشده وحسم مع الأطباء الذين يجرون تلك العمليات، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، فضلا عن توعية طلاب المدارس بطرق الإبلاغ الفوري عمليات الختان قبل البدء الفعلي بها.

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