احذر تناول الفول والطعمية يوميا.. طبيب يوضح الأضرار

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الفول والطعمية أو الفلافل كما يطلق عليها البعض طعام محبب للجميع وخاصة على مائدة الإفطار، ولكن حذر عدد من الأطباء من تناولهما بشكل يومي، وقال الدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية إن تناول الفول والطعمية يوميا يسبب الانتفاخ وعصر الهضم لأنهما يحتويان على البقوليات.

وأضاف “صلاح”، أن الفول والطعمية يؤثران على القولون عند تناولهما بشكل يومي، بسبب صعوبة هضمهما، وأيضا بسبب الزيوت الكثيرة المستخدمة في قلي الطعمية أو الفلافل.

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بسبب الزيوت يتسبب التناول اليومي للطعمية والفول في زيادة السعرات الحرارية التي تؤدي لزيادة الوزن أيضا، ونصح استشاري التغذية العلاجية بتناول كميات قليلة من الفول والطعمية، وعدم الاعتماد عليهما بشكل يومي، بالإضافة للحرص على التنويع في وجبة الإفطار وعدم الاعتماد على البقوليات بشكل يومي.