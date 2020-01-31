شركات السياحة تعلن عن اسعار عمرة رجب.. والغرفة تحذر

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صرحت شركات السياحة الدينية مع قرب حلول شهر رجب عن قائمة اسعار عمرة شهر رجب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بهدف جذب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في أداء عمرة رجب لهذا العام.

قائمة اسعار عمرة شهر رجب لهذا العام

أعلنت شركات السياحة الدينية عن اسعار عمرة شهر رجب لهذا العام لمدة زمنية تتراوح من 10 إلى 15 يوماً تبدأ من 15 ألف جنيهاً مصرياً، وحتى 27 ألف جنيهاً مصرياً، تبعاً لكل مستوى من مستويات العمرة سواء كان مستوى اقتصادي، أو 4 نجوم، أو 5 نجوم، وعلى حسب تسكين الغرف سواء كانت الغرف ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.

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متوسط سعر عمر شهر رجب

أعلن أحد أصحاب شركات السياحة ويسمى أحمد البكري أن متوسط سعر عمر شهر رجب لهذا العام تبدأ من المستوى الاقتصادي بقيمة 15 ألف جنيهاً مصرياً، وتبدأ سعر عمرة الـ 4 نجوم من 18 ألف جنيهاً مصرياً، بينما يبدأ سعر مستوى العمرة الـ 5 نجوم بقيمة 23 ألف جنيهاً مصرياً.

وأكد أحمد البكري أن أسعار عمرة الموسم الراهن تعد جيدة وفي متناول الجميع، وأشار إلى أن هناك حالة من الإقبال الكبير من قبل المواطنين لأداء عمرة هذا العام، بعد أن تم إلغاء القرار الخاص برسوم تكرار العمرة التي تصل إلى 10 آلاف جنيهاً مصرياً مع توعية المعتمرين بحقوقهم كاملة، وكذلك التعرف على حقوق شركات السياحة والعمل عبر بوابة العمرة المصرية .

وأعلن عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقاً ياسر سلطان، أن أسعار عمرة شهر رجب لهذا العام للمستوى الاقتصادي لمدة تصل إلى 15 يومياً تصل إلى 15 ألف جنيهاً مصرياً، والعمرة الـ 5 نجوم تبدأ من سعر 22 إلى 27 ألف جنيهاً مصرياً لمدة زمنية تصل إلى 10 أيام، على حسب التسكين سواء كان التسكين ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.

وأضاف ياسر سلطان أن عمرة شهر رجب خلال العام الراهن قد شهد حالة من الاستقرار بعد استقرار بوابة العمرة المصرية التي عملت على الحفاظ على حقوق المواطنين وعلى حقوق شركات السياحة ومنعت سماسرة السياحة الدينية من التلاعب بالتأشيرات والتأثير على موسم العمرة.

وقد حذرت غرفة شركات السياحة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية من وجود أي مخالفات في برنامج العمرة خلال هذا العام مع ضرورة الالتزام بمواعيد رحلات العمرة خلال فترة الذهاب وفترة العودة تبعاً للبرنامج المسجل عليه الأنظمة الإلكترونية عبر بوابة العمرة المصرية، والمقدم من قبل شركات السياحة الدينية، على أن يتم توضيح مواعيد الرحلات أو التعديل في حالة وجود أي تعديل على الميعاد مع ضرورة الحصول على الموافقات بشكل مسبق وفي حالة مخالفة هذا يعد مخالفة تستوجب أن يتم تطبيق الجزاءات على المخالفين التي قد تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة السياحية المخالفة.

وأكدت غرفة شركات السياحة على متابعة كافة رحلات العمرة و رحلات عودة المعتمرين من كافة المنافذ ومطابقتها مع توقيتات رحلات العمرة المسجلة عبر بوابة العمرة المصرية، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بالمواعيد المقررة، تبعاً لما تقدمة شركة السياحة من الحصول على الموافقات اللازمة الخاصة بإصدار الباركود، وأوضحت الغرفة أنه سوف يتم توقيع عقوبات رادعة على شركات السياحة الدينية المخالفة التي قد تصل إلى إلغاء التراخيص.

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