الحكومة تنفي زيادة أسعار كروت الشحن

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد بعدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار كروت الشحن، وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بيانا، جاء فيه أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت أي زيادة في قيمة كروت الشحن، مؤكدة أن الأسعار كما هي دون زيادة، موضحة أن العميل يحصل على ما يقرب من 70% من قيمة كارت الشحن وهو النظام المتبع منذ ما يقرب من 3 أعوام.

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وطالبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العاملين بالمواقع الإخبارية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، منعا لتداول معلومات لا أساس لها من الصحة تثير البلبلة، وعند الشكاوى أو الاستفسارات، يمكن التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، من خلال رقم (35341300 02).