158 فرصة عمل بالإسماعيلية.. تعرف على الشروط

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، استمرار قبول طلبات الشباب الراغبين في العمل، بداية من بعد غد الأحد، واستئناف ما بدأته بالأمس، وتلقي طلبات التقدم لـ158 فرصة عمل في سلسلة فنادق بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة.

وأوضحت مديرية القوى العاملة، أنه تم عقد مقابلات شخصية بالأمس لـ58 من المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، استعدادا لتعينهم بالفترة المقبلة، في وظائف متنوعة، منها مشرف أول داخلي، ومشرف أول داخلي للغرف، ومشرف أول داخلي للغرف والمناطق العامة، ومضيف، ومضيف بارات، وعامل إشراف داخلي، وبار مان، بالإضافة لموظفين ومديرين مبيعات بإحدى شركات التكافل الاجتماعي.

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ومن جانبه قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية، إن الرواتب في الوظائف المتاحة مجزية، خاصة وأن الفنادق 5 نجوم، وهناك حوافز أيضا للعاملين، وإقامة مجانية وتوفير وجبات وبدل انتقالات وتأمين صحي.

ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل دراسي عالي ليسانس أو بكالريوس، والسن يتراوح ما بين 25 لـ35 عاما، ويشترط أيضا الخبرة في مجال العقارات والتأمين والبنوك، بالإضافة لتمتع المتقدم بمظهر حسن، والتمتع باللباقة أيضا، وتأدية الخدمة العسكرية للذكور.

وفيما يخص وظيفة مدير مبيعات، يشترط أن يتراوح السن ما بين 30 لـ35 عاما، والحصول على مؤهل دراسي عالي، ويمكن التقدم للإناث، وتتم المقابلة الشخصية في مبني مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، الأحد المقبل بداية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا.