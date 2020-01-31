طقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. الصغرى بالقاهرة 10

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ينشر موقع “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول طقس غدا السبت، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس معتدل نهارا وشديد البرودة في فترة الليل، بشمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، ويصل لشمال الصعيد، ويكون دافئا بالنهار وشديد البرودة في فترة الليل على جنوب البلاد، ومن المتوقع أيضا وجود الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

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وبحسب توقعات الخبراء، تكون الرياح أغلبها معتدلة، وتنشط بالغردقة وجنوب سيناء، وتشهد الملاحة البحرية حالة من الاضطراب، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر لمترين، والرياح به تكون سطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون الحالة به ما بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة والمحافظات

في القاهرة 10 19، وشبين الكوم 09 18، وطنطا 09 18، ودمنهور 10 18، والإسكندرية 11 19، وبلطيم 11 18، ومطروح 10 17، والسلوم 09 18، وسيوة 06 18، وبورسعيد 11 19، ودمياط 11 19، والزقازيق 09 19، والإسماعيلية 07 19، والسويس 09 18، والعريش 08 18، ورفح 09 17، ورأس سدر 08 19، ونخل 01 20.

وفي نويبع 14 19، وطابا 08 18، وكاترين 01 15، والطور 09 20، وشرم الشيخ 14 21، والغردقة 13 22، ومرسى علم 15 22، والفيوم 09 20، وبنى سويف 09 20، والمنيا 06 20، وأسيوط 06 20، وسوهاج 07 21، وقنا 06 22، والأقصر 07 23، وأسوان 10 23، وأبوسمبل 10 22، والوادى الجديد 03 22، وشلاتين 14 24، وأبو رماد 13 23، وحلايب 16 21، ورأس حدربة 15 21.

وعن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من الدول والعواصم

في مكة المكرمة 17 28، والمدينة 09 24، والرياض 07 23، والمنامة 15 21، وأبوظبى 15 22، والدوحة 15 21، والكويت 04 20، ودمشق 04 14، وبيروت 13 17، وعمان 05 10، والقدس 08 10، وغزة 10 17، وبغداد 04 15، ومسقط 18 25، وصنعاء 08 23، والخرطوم 15 31، وطرابلس 13 19، وتونس 11 19، والجزائر 10 18، والرباط 08 22، ونواكشوط 18 31.