الخارجية تنفى وجود مصابين بكورونا بين أبناء الجالية المصرية في الصين

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قال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف مصابين بفيروي كورونا الجديد بين أبناء الجالية المصرية في الصين، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في بيان له، أنه تواصل مع وزارة الخارجية التي نفت الأمر تماما، مشيرة إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالفيروس بين أبناء الجالية المصرية في الصين، كما أن الوزارة تتابع أوضاع المصريين في الصين باستمرار، وخاصة مقاطعة ووهان التي بدأ ظهور الفيروس منها.

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وقالت وزارة الخارجية في بيانها مع المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزرا، إنها تتابع مع أبناء الجالية المصرية في بكين، لحصر أعدادهم، والتواصل مع السلطات الصينية، لبحث المساعدات التي يمكن تقديمها.

وطالبت وزارة الخارجية بتحري الدقة عند نقل أو تداول المعلومات من قبل العاملين بالمواقع الإلكترونية، أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منعا لنشر البلبة بين المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة.