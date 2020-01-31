حقيقة منح قروض بضمان بطاقات التموين وفتح باب التظلمات من جديد

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أعلن مجلس الوزراء عن حقيقة المعلومات التي تم تداولها عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع الإنترنت حول أنباء عن تقديم قروض مالية ميسرة من قبل وزارة التموين بضمان بطاقات التموين، وفتح باب التظلمات من جديد للمستبعدين من منظومة الدعم السلعي، وقد أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري الذي أعلن عن التواصل مع وزارة التموين التي أعلنت عن نفي تلك المعلومات بشكل كامل.

التموين توضح حقيقة فتح باب التظلمات من جديد ومنح قروض بضمان البطاقات الذكية

أكدت وزارة التموين أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد من أنباء عن تقديم قروض ميسرة مالية بضمان بطاقات التموين الذكية، وأوضحت الوزارة أن بطاقات التموين مخصصة فقط من أجل صرف الدعم السلعي، ودعم الخبز ولا يجوز مطلقاً استخدامها كضمان لسداد أي مستحقات مالية أو استخدامها لأي غرض أخر غير صرف الدعم السلعي، ودعم الخبز.

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أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال تقريره الخاص بتوضيح الحقائق في إطار حرص الجهات المسؤولة في الدولة على العمل على توفير السلع التموينية والمنتجات الأساسية للمواطنين، بكميات وأسعار مناسبة، وقد تم العمل على زيادة نسبة المعروضة من تلك السلع والمنتجات بجميع المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي وعند بدالي التموين بالإضافة إلى وجود تلك السلع في السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح التقرير أنه خلال الوقت الراهن يتم العمل على تطوير مكاتب التموين من أجل تحويلها إلى مركز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين المصريين فقط دون بقالي التموين، وأصحاب المخابز، على أن يتم إمداد تلك المراكز من خلال شبكة إلكترونية للاتصالات تم تزويدها بكافة الأجهزة اللازمة، وتم تشغيل عدد من تلك المراكز المطورة لخدمة العديد من المواطنين في المحافظات المختلفة.

لا صحة لفتح باب التظلمات من جديد للمستبعدين من بطاقات التموين

نفي مجلس الوزراء عن الأنباء المتداولة الخاصة بفتح باب التظلمات من جديد أمام المستبعدين من بطاقات الدعم السلعي، وأعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه قد تم التواصل بالفعل بوزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكد من صحة تلك الأنباء ولكن الوزارة أعلنت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكد وزارة التموين أنه لا صحة على الإطلاق لفتح باب التظلمات من جديد أمام المستبعدين من بطاقات التموين خلال الفترة القادمة، وأوضحت الوزارة أنه قد تم بالفعل فتح باب التظلمات لأكثر من 165 يوماً، بعد إنتهاء فترة فتح كافة التظلمات المقدمة، وتم إعادة عدد من المواطنين بالفعل الذين قد ثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم السلعي اعتباراً من شهر يناير الراهن 2020.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم العمل على صرف السلع التموينية خلال الوقت الراهن لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات الشهر الراهن، كما هي دون أي نقصان أو زيادة عن الدعم المخصص لبطاقة التموين.

وتابعت الوزارة أنه يتم صرف سلع مدعمة بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد من الأفراد المقيدين في بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد، في حين يتم صرف سلع بقيمة مالية تصل إلى 25 جنيهاً للشخص الخامس فأكثر المقيدين في نفس البطاقة، مع الحصول على خبز مدعم بمعدل 5 أرغفة خبز يومياً المقيدين في بطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال تقرير توضيح الحقائق أنه على وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي التحري عن الموضوعية والدقة في نشر الأنباء، وناشدت كافة الجهات التواصل مع الوزارة بنشر أي معلومات لا تستند إلى الصحة، وفي حالة وجود أي شكاوى يتم الإبلاغ عنها على الرقم التالي 16528 رقم بوابة الشكاوى الحكومية.

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