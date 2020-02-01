مصدر يكشف موقف مصر من مفاوضات سد النهضة

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أكد مصدر مقرب من مفاوضات سد النهضة، أن توقيع مصر ليس نهائيا، كما أن المفاوضات إيجابية بالنسبة لمصر، ولضمان حقوقها المالية أيضا.

ويأتي ذلك بعد توصل مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق حول خطة ملء وتشغيل سد النهضة، وقال المصدر في تصريحات له، إن توقيع مصر على مسودة الخلاف والبنود لا يعد توقيعا نهائيا،

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إن توقيع مصر على الاتفاق النهائي لقواعد ملء وتخزين سد النهضة، ليس توقيعًا نهائيًا على اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن وضع المفاوضات إيجابي بالنسبة لمصر ويضمن حقوقها المائية، كما أن مد المفاوضات أمر في صالح مصر.

واتفق وزارء الزراعة والري والخارجية بالدول الثلاث، على التوصل لحل حول ملء وتشغيل سد النهضة، وظهرت مصر وأظهرت مرونة في المفاوضات.