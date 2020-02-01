وزير الكهرباء يؤكد الإعلان قريباً عن ضوابط تركيب العدادات الكودية

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أكد وزير الكهرباء أن الوزارة قد انتهت من وضع كافة الشروط والضوابط اللازمة المتعلقة بتركيب العدادات الكودية، على أن يتم الإعلان عنها قريباً في الفترة القادمة من طرف مجلس الوزراء المصري.

وأوضح وزير الكهرباء خلال تصريحات صحفية له أن الهدف الرئيسي من وضع ضوابط تركيب العدادات الكودية هو منع التلاعب في قراءة العداد، إضافة إلى معرفة حجم الاستهلاك الحقيقي من الكهرباء لكل مواطن.

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وأشار أيضاً إلى أن نظام القراءة الموحد لعدادات الكهرباء سوف يكون له تأثير إيجابي للغاية في المرحلة المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة سبق وأن نجحت في تركيب 8 مليون و800 ألف عداد مسبق الدفع.

وشدد وزير الكهرباء في حديثه على أن هناك بعض المواطنين في المناطق العشوائية والمباني المخالفة يستعملون وصلات غير قانونية من أجل سرقة التيار الكهربائي، وبالتالي سوف تُساعد ضوابط تركيب العدادات على ضبط جميع هذه الحالات المخالفة.

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