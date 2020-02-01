تعليق رحلات مصر للطيران اعتباراً من اليوم إلى مطارات الصين

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صرحت الشركة الوطنية مصر للطيران عن قرارها الخاص بتعليق كافة الرحلات الجوية المتجهة الى جميع المدن الصينية اعتباراً من اليوم السبت بسبب انتشار الفيروس المستجد كورونا الذي تسبب في وفاة عشرات الأشخاص وإصابة آلاف أخرين.

مصر للطيران تعلق رحلاتها للصين

أعلنت شركة مصر للطيران عن تعليق كافة الرحلات الجوية المتجهة الى مدينة هانزو الصينية بداءً من اليوم السبت، وعلى التوالي سوف تعلق رحلاتها إلى جوانزو، والعاصمة الصينية بكين اعتباراً من الثلاثاء القادم، حرصاً من الشركة المصرية على سلامة أفراد طائرتها وصحة الركاب أيضاً بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

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صرحت شركة مصر للطيران أنها سوف تصدر قرار تعليق الرحلات الجوية إلى الدولة الصينية تبعاً للمعايير وتبعاً لحجم الحجوزات الواردة إليها، وبالتالي فإن قرار تعليق الرحلات الجوية سوف يتم تنفيذه في إطار حرص الشركة على التزامها مع عملائها وعودة أفواج السياح الصينيين المتواجدين حالياً على الأراضي المصرية، حيث أنه من المتعين أن يغادر أخر فوج سياحي صيني متواجد خلال الوقت الراهن في مصر يوم الـ 4 من شهر فبراير القادم.

وتتابع الشركة المصرية مع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل وجميع الجهات المعنية تطورات الوضع الراهن بفيروس كورونا المستجد داخل دولة الصين من أجل اتخاذ قرار استئناف الرحلات فيما بعد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تسير رحلات جوية ويومياً وثلاثة رحلات جوية كل أسبوع إلى هانزو، والعاصمة الصينية بكين.

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