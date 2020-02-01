الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة برودة وأمطار وشبورة

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صرح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين إن حالة الطقس اليوم السبت وغداً الأحد سوف تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد، وتنعدم خلال تلك الفترة سقوط الأمطار، وسوف تعود فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق بداية من يوم الأثنين القادم.

أمطار اعتباراً من يوم الأثنين على بعض المناطق

أكد محمود شاهين أن حالة الطقس خلال الوقت الراهن تعد أفضل كثير عن الفترات الزمنية السابقة التي شهدت حالة من البرودة والصقيع وعدم الاستقرار، ولفت إلى أنه مع بداية يوم الاثنين القادم سوف تشهد البلاد حالة من الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة على محافظات ومدن الوجه البحري، والسواحل الغربية والشمالية للبلاد.

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وتابع تصريحاته عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة سوف تظهر الشبورة المائية بشكل كثيف خلال ساعات الصباح الباكر، خصوصاً في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية

كما أوضح محمود شاهين إلى أن درجات الحرارة تعد خلال الوقت الراهن حول معدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح ما بين 18 و19 درجة على محافظة القاهرة ومدن ومناطق السواحل الشمالية ومدن ومناطق شمال الصعيد، بينما تصل إلى 23 درجة مئوية على مناطق ومدن جنوب الصعيد.

وأوضح عن توقعاته بانخفاض شديد بدرجات الحرارة خلال ساعات المساء، والساعات الأولى من الصباح الباكر، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، ناصحا جموع المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة خلال تلك الفترة.

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