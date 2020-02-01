موقع وزارة الصحة يعترض لاختراق من هاكرز إيرانيون

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تعرض اليوم السبت الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والسكان إلى اختراق هاكرز أدى إلى تعطل الموقع عن العمل خلال الوقت الراهن.

وصرح مخترقي الموقع الإلكتروني أنهم هاكرز إيرانيون، وقاموا بوضع رسالة صرحوا فيها “دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر”.

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صرحت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان أنه يجرى العمل خلال الوقت الراهن للتعامل مع الهاكرز، من أجل العمل على إعادة الموقع الإلكتروني للعمل كالسابق، مع تشديد إجراءات الحماية من أجل حماية منع تعرض الموقع للاختراق من جديد.

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