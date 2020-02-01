عامل يتهرب من دفع التذكرة ويقفز من قطار بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية

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وقع اليوم حادث أسفر عن إصابة عامل بجروح وكسور خطيرة بعد سقوطه من القطار الذي يحمل رقم 129 بخط طنطا/ الإسكندرية، وقد اتهم العامل محصل القطار بأنه من قام بدفعه من القطار في محطة سيدي جابر بسبب عدم قيام العامل بدفع قيمة تذكرة القطار، وهذا من أدلى به العامل وعدد من شهود العيان على الحادث.

وتعود أحداث الحادث إلى تلقي شرطة سيدى جابر إخطاراً يفيد بوصول مواطن يسمى أحمد ع ع م البالغ من العمر 34 عاماً إلى المستشفى الأميري الجامعي وهو مقيم في كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، مع وجود اشتباه في وجود جسر في الفقرات القطنية، وبتر في أصابع اليد اليسرى مع وجود جروح وسحجات مختلفة في أماكن متفرقة من الجسد.

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وانتقل على الفور ضابط من وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر إلى المستشفى الأميري وبسأل المصاب قرر أن تلك الإصابات نجمت عن سقوطه من القطار الذي يحمل رقم 129 خط طنطا/ الإسكندرية، ووجه الاتهام إلى محصل القطار بإنه من قام بدفعه من القطار عند وصوله إلى محطة سيدي جابر، مما تسبب في سقوطه من القطار، بعد وقوع مشادة كلامية بين الطرفين بسبب عدم دفع قيمة تذكرة القطار.

خلال وقت لاحق ورد إلى قسم شرطة سيدي جابر محضر يحمل رقم 144/ 5 أحوال من قسم شرطة محطة سكك حديد سيدي جابر تضمن إصابة العالم المذكور بعد أن سقط من القطار الذي يحمل رقم 129 عند وصول القطار لمحطة سيدي جابر.

وأوضح البلاغ أنه حينما تم سؤال سامح م إ البالغ من العمر 35 عاماً، وبسؤال سعيد إ البالغ من العمر 55 عاماً، ويقيمان في مركز كفر الدوار بالبحيرة من مستقلي القطار، قرر الشاهدين أنه أثناء مشاهدة العامل المصاب محصل القطار توجه إلى مقدمة العربى الأولى خلف جرار القطار، وقام بفتح الباب الفصل بين عربة القطار وبين الجرار بهدف التهرب من دفع قيمة التذكرة، وعند توجه محصل القطار إليه وحاول أن بجذبه إلى داخل العربة اختل توازن العالم وسقط بين الجرار وعربة القطار مما نتج عنه إصابته.

كما تم سؤال محصل القطار الذي يسمى أمين م أ البالغ من العمر 29 عاماً، الذي أنكر بشهده أقوال الشهود، وأوضح أنه يمارس مهام عمله في منتصف العربة الأولى من القطار أثناء وقوع الحادث دون أن يلتقي مع العامل المصاب، كما أيد محصل القطار أقول أثنين من مستقلي القطار.

وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر اليوم، لتباشر النيابة العامة التحقيقات في هذا الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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