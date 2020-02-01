تعرف على سعر سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2020 داخل مصر

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كشفت شركة مودرن موتورز عن سعر سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2020 داخل مصر، وذلك بصفتها الوكيل الحصري للعلامة التجارية سوزوكي اليابانية في مصر.

وأكدت الشركة أن سعر سيارة سوزوكي ديزاير العائلية الصغيرة موديل 2020 قد وصل إلى 220 ألف جنيه مصري، وهو ما يعني أن سعرها قد انخفض كثيراً بعكس ما كان عليه الحال في العام الماضي 2019، حيث كان سعرها يُقدر ب238 ألف جنيه مما يعني أن السعر قد نقص منه 19 ألف جنيه مع حلول العام الجديد.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه السيارة تتوفر في السوق المحلي داخل مصر بفئة واحدة فقط لا غير، علماً بأن هذه الفئة مزودة بمحرك ذات 4 أسطوانات سعة 1.2 لتر، فيما تصل قوته إلى 83 حصان.

وأضافت أن السيارة تعمل بنظام الجر الأمامي بمقدار 6.2 لتراً من الوقود بعد قطع كل 100 كيلومتراً، كما يتواجد في السيارة العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب بجانبه، إضافة إلى وسائل الترفيه والراحة مثل التكييف والتحكم في الصوت عبر عجلة القيادة.

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