حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية سفن قادمة من الصين

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صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أنه لم يتم وصول أي سفينة قادمة من أراضي الدولة الصينية إلى البحر الأبيض المتوسط منذ فترة زمنية كبيرة للغاية، وأكد على عدم وصول سفن من دولة الصين قبل انتشار فيروس كورونا المستجدة فترة زمنية كبيرة.

وأعلن المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه جاري العمل خلال الوقت الراهن على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجدة إلى البلاد من خلال دخول السفن الصينية إلى الدولة المصرية وغيرها من المدن التي انتشر فيها الفيروس بعد التحذيرات التي قامت منظمة الصحة العالمية بإطلاقها.

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وأوضح رضا الغندور خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه قد جرى العمل على تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع إدارة الحجر الصحي من أجل متابعة كافة الوافدين من الدولة الصين ومن الدول المجاورة لها، وأوضح إلى تحرير كروت خاصة بالمراقبة الصحية لكافة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توعية جميع العاملين في الميناء بخطورة هذا الفيروس وطرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية من العدوى به.

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