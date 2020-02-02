“270 ألف جنيه”.. خبراء يكشفوا أرخص أماكن الشقق في القاهرة

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تقدم وزارة الإسكان شققا مختلفة الأسعار والأماكن في ظل سعيها المستمر لتوفير احتياجات المواطنين، يقدم التقرير التالي أرخص شقق الاسكان الاجتماعي في مصر، من خلال آراء الخبراء العقاريين، والتي أوضحوا خلالها أن منطقة شرق القاهرة (متمثلة في مدن العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة والشروق) هي الأكثر طلبًا خلال شراء الوحدات السكنية، وغرب القاهرة (متمثلة في مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر).

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، يتراوح سعر المتر السكني، بين 4200 وحتى 4500 جنيه، لمساحات تتراوح بين 85 مترًا وحتى 180 مترًا، حيث شهدت هذه المنطقة زيادة سعرية تقارب الـ15% خلال عام 2019، حيث بلغ متوسط سعر المتر في بداية 2019، 3500 جنيه، موضحا أن سعر الوحدة الـ100 متر، يتراوح بين 420 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه، ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند، كما يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب، وفقا لبعض سماسرة العقارات في هذه المنطقة.

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وأضاف شكري، في تصريحات صحفية، مطالبا المقبلين على الشراء بضرورة فحص الشركة المعلنة عن الوحدة، ومعرفة تاريخها سابقة أعمالها ولا تنخدعوا خلف الإعلانات البراقة رغم أهميتها إلا أن سابقة أعمال الشركة ومستوى رضاء العملاء في المشروعات السابقة هو الأهم ولكن بحيادية لأنه في بعض الأوقات يكون ذلك الكلام موجها وهو ليس معيارا لتقييم المشروع ككل فقد يكون مدفوعا برغبات توجيهية أيضا، مضيفا أنه يجب التأكد من ملكية الشركة للأرض ورخصة البناء أو القرار الوزاري بالتصريح ببالبناء أو التخصيص.

وفي ذات السياق تطرح وزارة الاسكان عدد من المشاريع الحكومية والخاصة الاستثمارية، والتي تتميز بأسعار جيدة مقارنة بأسعار باقي الوحدات في المدينة، فهذه المنطقة تضم أكثر من 1500 عمارة، لكن الوحدات يتم تسليمها نصف تشطيب، وكلها مساحتها واحدة تصل إلى 75 مترًا، عبارة عن حجرتين ومطبخ وحمام وصالة، كما أن بعض العمارات لا يوجد بها أسانسير، وتبدأ أسعار الوحدات من 270 ألف جنيه وحتى 350 ألف، وفقًا لدور الوحدة وهل هي أمامية أم خلفية، وطريقة سداد ثمنها الذي يصل لـ5 سنوات، حيث زادت الأسعار بقية وصلت لـ5% خلال 2019، وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عدد محدود من وحدات بمشروع دار مصر في مدينة 6 أكتوبر، للدور الأرضي والأخير فقط، ووصل سعر المتر 6875 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه، أما في منطقة فيصل والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المشتريين على الوحدات السكنية، وصلت أسعار الشقق إلى 300 ألف جنيه بدون تشطيب، وحتى 420 ألف جنيه، وفقًا لمكان العمارة ودور الوحدة، بشوارع الطالبية والكوم الأخضر، بينما تصل إلى 450 ألف جنيه في شارع المساحة والتعاون.

وأوضح المهندس هاني العسال رئيس شركة مصر إطاليا، ووكيل غرفة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات سوف تكون مستقرة خلال النصف الأول من 2020 على الأقل، ناصحًا بضرورة بحث تاريخ الشركة والمشروعات التي نفذتها قبل ذلك، ولابد أن يتابع العميل تنفيذ المشروع في الواقع.

وقال إن شراء العقارات في العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة بنسبة 19%، شهد إقبالا كبيرا على المشروعات المختلفة في العاصمة الإدارية، في ظل الحديث عن نقل الوزارات والهيئات المختلفة منتصف 2020 للعاصمة الإدارية وبدء تشغيل المرحلة الأولى فعليًا، بينما زادت الأسعار بنسبة 13%، فسجل متوسط سعر المتر 13 ألف و250 جنيه، وفقًا لمؤشر “عقار ماب”، بينما سجل سعر المتر في كمبوند “جرين أفينيو” 12.5 ألف جنيه كاملة التشطيبات، وفي كمبوند “البوسكو” التابع لشركة مصر إيطاليا بدأ سعر المتر السكني من 16 ألف جنيه، بينما سجل سعر المتر في كمبوند “كابيتال واي” 18 ألف جنيه.

وكان آخر طرح لوزارة الإسكان في لشقق الحي السكني الثالث بلغ سعر المتر 11 الف 250 جنيه، لمساحات تتراوح بين 130 متر وحتى 180 متر.

وأضاف رئيس شركة مصر إطاليا، أن أفضل توقيت لشراء وحدة سكنية يكون في فترة ركود القطاع والتي تكون خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، حيث تكون الوحدات المطروحة للبيع بقيمتها العادلة.

وأضاف أن متوسط سعر المتر السكني في القاهرة الجديدة (أكثر المدن الجديدة طلبًا على شراء العقارات) هو 10 آلاف جنيه، بمستوى طلب على بلغ 42%، فيما كان هناك ثبات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بينما بلغ سعر المتر في منطقة التجمع الخامس 14 ألف و500 جنيه، وفي منطقة الشويفات 12.5 جنيه، بينما بلغ سعر المتر في منطقة القطامية 9 آلاف جنيه، وفي منطقة اللوتس 8500 جنيه، بينما وصل في التجمع الثالث 7 آلاف.