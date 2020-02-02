“الصحة العالمية” تنفي أي إصابات بفيروس “كورونا”

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قال الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه لم يرصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق باستمرار مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، ووجهات حكومية بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والترصد واللوائح الصحية لمنع تسلل الفيروس لداخل البلاد.

وأوضح جبور، في تصريحات صحفية، أن مجموعة من الأطباء تم إعطائهم تدريبًا بوزارة الصحة على مكافحة العدوى كما تم نشر الإجراءات الوقائية على الأطباء، مشيرا إلى أن سرعة مشاركة المعلومات من الجهتين (الحكومة ومنظمة الصحة العالمية) ساعدت في مشاركة الإجراءات الوقائية أكثر من الأزمات الوبائية الماضية.

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