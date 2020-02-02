“الأرصاد”: انخفاض درجات الحرارة ليلا

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أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استقرارا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر الطقس على هذا النحو خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن درجات الحرارة لا تزال حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية، في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، أن الحرارة تسجل 18 درجة مئوية نهارًا، وتصل في جنوب الصعيد إلى 2 درجة مئوية.

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وأوضح أن درجات الحرارة تنخفض ليلا وتصل إلى 9 درجات مئوية، موضحا أن الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية ومن الممكن أن تكون كثيفة غدا، إضافة إلى أن درجات الحرارة تميل للدفء على جنوب الصعيد والأقصر وأسوان وعلى أغلب السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.