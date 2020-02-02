بدء إجلاء المصريين في “ووهان” الصينية

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قال الدكتور مصطفى أبوالعز المراغي، مدرس جامعة سوهاج، باحث في كلية تونجي الطبية الصينية، إنه تم البدء في إجلاء المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، تمهيدا لنقلهم إلى مصر، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأضاف المراغي، في تصريحات صحفية، أن السلطات أجلت نحو 307 مصريا مقيما في ووهان من طلاب الماجستير والدكتوراه وعد من الأسر عبر طريق مطار ووهان الدولي، بعدما خاطبت وزارة التعليم العالي في الصين والجامعات ومكاتب الأجانب للحصول على الإجازة، تمهيدا لنقلهم إلى الحجر الصحي في مصر.

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وأوضح أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عن طريق السكن إلى جانب تخصيص أتوبيسات نقلتهم إلى السفارة المصرية وتحديد نقطة التجمع الساعة السابعة في مطار ووهان.

وأوضح السفير محمد البدري ومسؤولي السفارة بالاشتراك مع الطلاب أنفسهم ممن يجيدون اللغة الصينية قادوا عملية الإجلاء، كما تم تأمين الطلاب المصريين عن طريق مجموعة من الجيش الصيني حتى وصولهم إلى مطار ووهان.