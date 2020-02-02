القوات المسلحة تعلن إجراءات تعامل الشركات الخاصة معها

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أعلنت القوات المسلحة المصرية، إجراءات الشركات الراغبة في التعامل معها خلال العام المالي 2020/2021.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سوف تعلن عن الإجراءات في إطار حرص المؤسسة العسكرية على تيسير التعامل مع الموردين لديها.

وأوضح في بيان عنه، ان الإجراءات تشمل تقدم الشركات التي تتعامل مع القوات المسلحة لأول مرة على الحصول على الموافقة الامنية بتعاملها فى 30 / 6 / 2020 وذلك خلال سحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربي خلال الفترة من 2 – 27 / 2 / 2020 .

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وأضاف انه يتم القدم بطلبات التعامل بعد إستيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020، مشددا على الشركلت بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة.