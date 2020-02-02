نائبة برلمانية تستفسر عن إجراءات الحكومة بعد قرصنة موقع وزارة الصحة

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حرصت النائبة البرلمانية مايسة عطوة عضوة مجلس النواب المصري ووكيلة لجنة القوى العاملة على الاستفسار عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة المصرية، وذلك في حالة تعرض أي موقع من المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة إلى القرصنة.

وأكدت مايسة عطوة أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة قد تعرض إلى القرصنة مؤخراً، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول إجراءات الحماية التي سوف تتخذها الحكومة من أجل حماية الدولة من هذه الأعمال الخارجية إضافة إلى ضمان عدم اختراق أي موقع حكومي به معلومات سرية وحساسة.

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وأشارت أيضاً إلى أن ما حدث من القراصنة بعد اختراق موقع وزارة الصحة يُعد أمراً في غاية الخطورة، مما يُهدد الأمن القومي المصري في حالة نجح القراصنة في الوصول إلى معلومات وملفات سرية للحكومة المصرية.

وشددت مايسة عطوة في حديثها على أن وزير الاتصالات سبق وأن أكد أن الوزارة سوف تُنفق حوالي 6 مليار جنيه من أجل تعزيز مختلف شبكات الإنترنت، وبالتالي كيف يُمكن لهذه الخطوة أن تتم في ظل عدم قدرة الحكومة على حماية مواقعها الإلكترونية.

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