الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس الأربعاء المقبل “رياح محملة بالأتربة”

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من طقس يوم الأربعاء المقبل، نظراً لما سوف تشهده كافة أنحاء الجمهورية وخصوصاً القاهرة الكبرى إضافة إلى السواحل الشمالية من أجواء غير مستقرة قد تُشكل خطراً على حركة المرور في المقام الأول.

وأكدت إيمان شاكر وكيلة مركز الاستشعار عن بعد التابع للهيئة العامة للأرصاد أن طقس يوم الأربعاء القادم الموافق 5 فبراير 2020 عبارة عن موجة رياح هائلة محملة بالأتربة والرمال.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الموجة سوف تضرب البلاد لمدة يوم واحد فقط لا غير، وهو يوم الأربعاء على أن تعود الأحوال الجوية إلى طبيعتها بداية من يوم الخميس مباشرة.

وشددت إيمان شاكر على أن الرياح سوف تضرب القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، إضافة إلى الوجه البحري وأيضاً شمال الصعيد أي معظم أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن سرعة الرياح في القاهرة الكبرى سوف تصل إلى 17 عقدة أي 34 كيلومتر في الساعة، مما يعني أن مستوى الرؤية سوف يكون منخفض وبالتالي يجب على المواطنين تجنب قيادة السيارات بسرعة زائدة إضافة إلى تجنب أي نشاط بحري على الإطلاق.

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