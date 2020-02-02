خبراء يؤكدون صحة موقف مصر من اجتماعات مفاوضات سد النهضة

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حرص بعض الخبراء على التأكيد على صحة موقف مصر من الاجتماع الأخير الخاص بمفاوضات سد النهضة، والذي جمع بين مصر وإثيوبيا والسودان وسط حضور وزير خزانة أمريكا في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور علاء صادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج العربي في البحرين أن البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية يدل على أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.

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وأشار أيضاً إلى أن هناك العديد من النقاط التي لا تزال واضحة المعالم مثل تبادل المعلومات والبيانات، حيث يبقى الخلاف هنا كبيراً على أمل التوصل إلى حل نهائي بخصوص كافة النقاط في الاجتماع المقبل.

على صعيد متصل، شدد ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق أن مصر باتت في الطريق الصحيح من أجل تأمين حقوقها المائية، بالرغم من صعوبة المفاوضات من طرف الجانب الإثيوبي طيلة الأشهر الماضية.

وأضاف أيضاً أن الاجتماع الأخير في واشنطن قد عزز من موقف مصر كثيراً في مفاوضات سد النهضة، إلا أن ذلك الملف من المتوقع أن يُحسم خلال الاجتماعات الجديدة في شهر فبراير الحالي.

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