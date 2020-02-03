“الكهرباء” توضح 4 إجراءات في حالة فقدان “الكارت الذكي”

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قد يتعرض البعض لفقدان كارت عداد الكهرباء الذكي، ولا يعرف خطوات استرداده للدفع المسبق خاصة، نشرت وزارة الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية يموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نصائح لاسترداد الكارت، موضحة أنه يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه لقسم الشرطة، لتحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

وأضافت الوزارة، أنه على المواطن فيما بعد التوجه بعد ذلك للإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد، ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد (عقد ملكية أو عقد إيجار موثق)، موضحة أنه سوف يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في اليوم نفسه، إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

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وأكدت الوزارة، أنه حال كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.