أول صورةللرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إجراءه جراحة

Advertisements

أرفق عمر علاء حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تعليقا على صورة له برفقة جده كتبه فيه: “كل الحب والتقدير”، لتصبح أول صورة معلنة للرئيس الأسبق بعد إجراءه جراحة قبل نحو 10 أيام ماضية.



وظهر مبارك في الصورة بصحة جيدة، ومحتضنا يد حفيده عمر، وتفاعل العديد من المصريين مع الصورة متمنين له الشفاء العاجل.

Advertisements

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، أعلن إجراء والده جراحة منذ عدة أيام نافيا شائعات وفاته، بينما غرد المحامي فريد الديب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدا على أن صحة الرئيس الأسبق مستقرة وأنه سعيد بتفاعل الصريين معه والدعاء له بالصحة والشفاء.. قائلا أنه ظل يردد أن والله المصريين فيهم الخير”.

وأضاف الديب: “قعدت معاه ساعتين، وهو زي الفل ومخه حاضر وواعي، وكل ما قيل عن القولون وما شابه ذلك، تدليس وليس له أي أساس من الصحة.. ومدام سوزان تزوره من وقت إلى آخر عشان هي من شهر كانت تعبانة شوية، لكن جمال مقيم معاه بشكل دائم، وبيسمح له بلقاء العائلة في وقت الزيارة”.