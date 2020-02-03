“دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا”.. “الأرصاد” توضح طقس الأيام الثلاث المقبلة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء)، ستكون معتدلة نهارا وشديدة البرودة ليلا، كما تتواجد الشبورة في الصباح الباكر بشكل كثيف، وقد تؤدي إلى سقوط أمطارخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

وذكرت الأرصاد، في بيان عنها، أن درجات الحرارة سوف تتراوح بين 19 -9 على القاهرة والوجه البحري، و19 – 12 على السواحل الشمالية، بينما قد تصل إلى 24 – 13 في جنوب سيناء و24 – 13 في الغردقة.

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وأضافت أن طقس الثلاثاء سيكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتواجد الشبورة في الصباح الباكر، كما تتكون السحب على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مما تؤدي غلى سقوط أمطار خفيفه على بعض المناطق المتفرقة هناك، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتكون معتدلة على جنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 20 -9، السواحل الشمالية 19 – 12، جنوب سيناء والغردقة 23 – 13، شمال سيناء 22- 8، جنوب الصعيد 24 – 10.

وذكرت الهيئة، أن طقس الأربعاء سيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22 -11، السواحل الشمالية 21- 12، جنوب سيناء والغردقة 24 – 14، شمال سيناء 22- 9، جنوب الصعيد 25 – 10.