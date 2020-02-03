“برجاء تسجيل رقم الموبايل”.. “التموين” توضح طريقة تحديث البيانات

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طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حاملي البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة “برجاء تسجيل رقم الموبايل”، على بونات الصرف، بإضافة أرقامهم من خلال موقع إدارة دعم مصر لاستكمال البيانات وتحديثها، موضحة أنه يمكن تسجيل أرقام الهواتف المحمولة عبر الدخول إلى موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg، والضغط على خانة سجل موبايلك، ثم إضافة الرقم القومي.

وأوضحت الوزارة، أن بعد تسجيل رقم المحمول، يجب إضافة رقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، ومن ثم الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.​

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