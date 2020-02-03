“الإفتاء” توضح حكم تصرف الزوجة في “شبكتها”

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أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال بشأن حكم الشرع في تصرف الزوجة في شبكتها دون موافقة زوجها، ورد في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر “فيس بوك”، قائلا إن “شبكة الزوجة” هي ملك لها ولها حرية التصرف فيها كما تشاء عقب اتمام عقد الزواج.

وأضاف عبدالسميع، في تصريحاته، أنه في حالة الخطبة فقط دون عقد القرآن وإتمام الزواج، في ملك للزوج وإذا حدث انفصال بين الزوجين قبل عقد القرآن يعود له، وإذا تم العقد، ولم يحصل الدخول يرجع له نصف الذهب، وإذا تم العقد والدخول تستحق الزوجة المهر كله والشبكة من هذا المهر.

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وأكد أن العرف المتفق عليه بين المسلمين أن الزوجة لا تتصرف في الذهب دون علم زوجها من قبل المشاركة والمشاورة، متابعا: “أما إذا أردنا أحكام الفقه فالمرأة تملك مهرها بمجرد الدخول بها ولها حق التصرف به والشبكة جزء من هذا المهر”.

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