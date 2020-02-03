“أتربة ورمال”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد، أنه الأيام الثلاث المقبلة سوف تشهد موجة من التغيرات المناخية، بداية من الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، موضحا أنه بداية من الثلاثاء سوف تشهد البلاد موجة من الارتفاع التدريجي في الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون أكثر تأثيرا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتمتد إلى شمال الصعيد ومدن القناة، موضحا أن سرعة الرياح تصل لـ34 كيلومترا في الساعة، ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، ناصحا سائقي السيارات بتوخي الحذر.

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وأوضح أنه بالنسبة لفرص سقوط الأمطار سوف تكون بشكل متوسط على السواحل الشمالية الغربية، الأربعاء المقبل، وتصل لغزيرة على بعض المناطق يوم الخميس، تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الظواهر يرجع لوجود منخفض جوي على السواحل الشمالية متمركز في البحر المتوسط، يجلب معه رياحا جنوبية غربية محملة بالرمال والأتربة، قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية.​