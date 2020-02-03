“نيران تتجدد كل أربعاء”.. “الأوقاف” ترسل قافلة لفحص أسباب الحرائق المجهولة

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أرسلت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، قافلة دعوية تضم 15 خطيبا إلى قرية الشراقوة 45، التابعة لمركز الحامول، من أجل فحص وتبين أسباب الحرائق المجهولة التي تشتعل في منازل المواطنين في القرية والتي تتجدد كل يوم أربعاء منذ 45 يوما.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشأن التواصل مع الجهات المعنية، الأمن، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، لمتابعة تداعيات اشتعال حرائق مجهولة بمنازل مواطنين في قرية الشراقوة 45.

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وكان أهالي القرية قد اشتكوا من تجدد الحرائق منذ 25 يوما وبشكل خاص بسبب اشتعالها كل أربعاء، مؤكدين أنهم رفضوا دخول أي دجال أو غير متخصص لاستبيان الأسباب وانتظروا قرار المحافظ.