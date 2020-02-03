وزير الطيران: ننسق مع الصين لعودة المصريين المتخلفين عن “طائرة الإجلاء”

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أكد محمد منار وزير الطيران المدني، أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية، من أجل نقل المصريين الموجودين في الصين منذ أكثر من أسبوع ممن تخلفوا عن طائرة الإجلاء المصرية، أمس، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف منار، في تصريحات صحفية، أن السلطات الصينية رفضت مغادرة راكبين أصيبوا بارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي طائرة قادمة من الصين، مؤكدا أن أي مصري عائد من الصين سيدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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وتابع أن ارتفاع درجات الحرارة للراكبين المتخلفين عن الطائرة لا يعني إصابتهم بـ”فيروس كورونا” ويمكن أن يكونوا مصابين بأي مرض آخر.

وأكد إعداد وتجهيز الحجر الصحي بكافة المواد الغذائية للإقامة لمدة 14 يوما متواجد فيه كافة الخدمات والمواد الغذائية ووسائل الراحة والأمان.