وزارة التعليم العالي تنفي رسمياً تأجيل الفصل الدراسي الثاني في الجامعات

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أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم الإثنين بياناً رسمياً، من أجل الرد فيه على جميع الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية تأجيل موعد انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في كافة الجامعات المصرية.

وأكدت وزارة التعليم العالي في البيان أن كل هذه الأنباء الواردة عبر السوشيال ميديا بخصوص تأجيل انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن الفصل الدراسي الثاني في مختلف الجامعات سوف ينطلق في موعده المحدد مسبقاً، وذلك تحديداً بداية من يوم السبت القادم الموافق 8 فبراير من العام الحالي 2020.

وشددت الوزارة في البيان على أن اللجنة المركزية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي من أجل رصد أي حالات وبائية بين الطلاب، حتى يتم الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب في مختلف الجامعات.

وفي الختام، طالبت وزارة التعليم العالي المواطنين بضرورة تحري الدقة في المعلومات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة وإن كانت هذه المعلومات من الممكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري.

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