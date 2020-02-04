الإسكان الاجتماعي يؤكد دعم حاجزي الشقق ويوجه نصيحة هامة لهم قبل الاستلام

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أكد صندوق الإسكان الإجتماعي على دعمه الكامل لجميع المواطنين من الحاجزين لمختلف شقق مشروع الإسكان الإجتماعي، من خلال دفع قيمة أقل من القيمة الحقيقية للشقة التي تتحملها الدولة المصرية.

وأوضحت مي عبدالحميد رئيسة صندوق دعم الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري أن القيمة الحقيقية للشقة تصل إلى 400 ألف جنيه، إلا أن المواطن يجد نفسه يحصل عليها بعد دفع 225 ألف جنيه فقط لا غير.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك الفارق تتحمله الدولة متمثلة في البنك المركزي المصري، مؤكدة في الوقت ذاته أن حجم الدعم الذي حصل عليه المواطنون قد وصل حتى الآن إلى 4.6 مليار جنيه.

وفي ختام تصريحاتها، حرصت مي عبدالحميد على توجيه نصيحة في غاية الأهمية لجميع المواطنين قبل استلام الشقة، وهي ضرورة إخطار المهندس المسؤول عن الشقة في حالة وجود أي عيوب بها، على أن يتم إصلاح هذه العيوب في ظرف 20 يوماً كحد أقصى.

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