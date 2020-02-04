حبس ودفع غرامة للممتنعين عن دفع النفقة بعد تعديل أحكام قانون العقوبات

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صدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على القانون الصادر تحت رقم 6 لعام 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام من قانون العقوبات الصادر في قانون رقم 58 لعام 1937، تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اليوم.

نص المادة من الأولى من قانون رقم 6 لعام 2020

نصت المادة الأولى من القانون على التالي، كمل من صدر ضده حكم من القضاء واجب النفاذ من أجل دفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو مسكن أو رضاعة وامتنع عن الدفع لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد تنبيه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عنه سنة مع دفع غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيهاً مصريا، أو أحد العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءاً على شكوى من صاحب الشأن.

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كما تضمن تعديل القانون على النص التالي، “في حالة رفع دعوى قضائية ثانية عليه بعد حكم القضاء عن هذه الجريمة، تكون عقوبته هي الحبس مدة لا تزيد عن عام، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة مع تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات والهيئات الحكومية، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له، وبنك ناصر الاجتماعي على حسب الأحوال”

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