الأرصاد تعلن عن تفاصيل طقس اليوم وتؤكد 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

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أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتهم أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، على أن يكون الطقس خلال ساعات الليل شديد البرودة، مع وجود شبورة مائية بشكل كثيف خلال ساعات الصباح الباكر على مدن ومحافظات الوجه البحري، ويكون الطقس غائم على معظم المناطق بمحافظة القاهرة اليوم، وحركة الرياح معتدلة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كما أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الغربية، ومناطق وسط سيناء بالإضافة إلى السواحل الشمالية الشرقية تشهد اليوم طقس معتدل خلال ساعات النهار، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع وجود الشبورة المائية بشكل كثيف خلال ساعات الصباح الباكر، وتشهد تلك المناطق أمطار خفيفة على مناطق متفرقة منها، بالإضافة إلى أن حركة الرياح اليوم تكون معتدلة.

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء بجنوب سيناء والغردقة

وأكد الخبراء أن مدينة الغردقة، والمناطق الجنوبية من سيناء سوف تشهد حالة من الطقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، أما بالنسبة لحركة الرياح تكون نشط على تلك المناطق مما يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في منطقة خليج السويس والبحر الأحمر.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اعتباراً من اليوم

صرح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، وبعد غداً الخميس سوف تشهد المحافظات المصرية العديد من التغيرات والظواهر الجوية.

وأضاف بداية من اليوم الثلاثاء سوف تشهد البلاد ارتفاع بشكل تدريجي في درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة القادمة، على أن يصاحب ارتفاع الحرارة نشاط في حركة الرياح التي تكون محملة بالأتربة والرمال مع زيادة نشاط الرياح يومي الأربعاء والخميس.

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