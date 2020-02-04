التفاصيل كاملة عن حادث اختطاف المضيفة الحسناء وطلب فدية مليون جنيه

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أبلغت سيدة عن اختطاف ابنتها التي تعمل مضيفة طيران وطلب الخاطفين لها فدية تقدر بمليون جنيه، ولم تجد السيدة حلاً سوف اللجوء إلى الجهات الأمنية وتقدمت ببلاغ رسمي يفيد باختطاف ابنتها المضيفة الحسناء وطلب الخاطفين منها فدية تقدر بمليون جنيهاً مصرياً.

وقد قامت الجهات الأمنية بتقنين الأوضاع الإجراءات وتم العثور على المضيفة الحسناء بصحبة موظف يعمل بشركة توريدات ويقيم في شبرا الخيمة في القليوبية، وتبين أن المضيفة متزوجة من هذا الشخص عرفياً، وتم استئجار شقة في الفردوس بمدينة 6 أكتوبر لتكون منزل الزوجية.

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وتعود أحداث الواقعة حينما فقدت مضيفة الطيران والدها وانتقلت بعده للعيش برفقة والدتها في حي المعادي بالقاهرة، ومتملك محل إقامة ثاني في حدائق الأهرام، وقد التحقت الفتاة للعمل كمضيفة جوية، وأحبت الموظف بشركة التوريدات، وتقدم لخطبتها رسمياً لكن والدتها رفضت هذا الارتباط بسبب تدني أوضاع الموظف الاجتماعية والمادية ورغبتها في زواج ابنتها من شخص ميسور الحال.

ولم تجد مضيفة الطيران حلاً إلى الزواج من الموظف عرفياً وتم استئجار مسكن في مساكن الفردوس التابع لمدينة السادس من أكتوبر ليصبح عش الزوجية، وبمرور الوقت، وجدت المضيفة حلاً لمشاكلها من خلال غلق هاتفها وشراء خط آخر وتم الاتصال بوالدتها وادعت أنها مخطوفة ويحتاج الخاطفين لها فدية تقدر بمليون جنيهاً، ولم تجد الأم حلاً سوى اللجوء إلى الجهات الأمنية.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم العقيد محمد نبيل بلاغاً من سيدة أعلنت عن خروج ابنتها التي تعمل مضيفة طيران وتقيم في المعادي ولم تعد وتم غلق هاتفها، وأكدت على ورود اتصال لها من هاتف محمول مجهول يفيد باختطاف ابنتها والطلب بفدية مليون جنيهاً لإطلاق سراحها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني تحت قيادة مفتش الهرم العقيد أيمن الشرقاوي، ووكيل الفرقة المقدم هشام بهجت، وتوصلت الجهود الأمنية إلى العثور على المضيفة في شقة بمساكن الفردوس باكتوبر، بصحبة موظف التوريدات ، واعترفت المضيفة أمام رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة العميد طارق حمزة باختلاف تلك الواقعة لرغبتها في مساعدة زوجها مادياً كي يستطيع أن يزوجها.

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