الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غداًُ الأربعاء رياح تصل لحد العاصفة وارتفاع حرارة

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أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين عن تفاصيل حالة الطقس غداً الأربعاء وأوضح أن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع تعرض البلاد لبعض من التغيرات والظواهر الجوية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن البلاد سوف تشهد غداً رياح محملة بالأتربة والرمال مع ارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والأربعاء بمقدار 3 درجات مئوية، وأوضح أن الرياح قد تصل إلى العاصفة على بعض المناطق المكشوفة، وقد يؤدي هذا إلى حدوث حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر.

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وأضاف أن هناك فرص لسقوط الأمطار لكنها أمطار خفيفة على السواحل الغربية من البلاد.

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