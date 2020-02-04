مخاوف من كورونا المستجد.. طلب إحاطة عن استعدادات الحكومة لبدء الفصل الدراسي الثاني

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تقدم البرلماني جون طلعت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استعدادات الحكومة لبدء العام الدراسي الثاني للعام الراهن 2019/ 2020 المقرر أن تبدأ أيام الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة في إطار وتيرة تصاعد مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب البرلماني توضيح إمكانية تأثر حالة التكدس والزحام داخل الفصول المدرسية في الإصابة بفيروس كورونا داخل المدارس.

كما أوضح البرلماني جون طلعت خلال البيان الصادر عنه اليوم أن طلب الإحاطة قد تضمن أن هناك حالة من التكدس والزحام داخل الفصول المدرسية بمختلف المحافظات المدرسية ولابد أن تكون هناك إجراءات واضحة من وزارة التربية والتعليم من أجل الحفاظ على حياة الطلاب من فيروس كورونا المنتشر خلال الوقت الراهن بعد أن ظهر في دولة الصين خلال ديسمبر السابق 2019.

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ولفت البرلماني خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به عن بدء الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة القادمة، على ضرورة أن يتم توضيح خطة الوزارة مع ضرورة أن تتضمن على رؤية توعوية للطلاب خلال الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني من قبل المتخصصين الذي عليهم أن يقومون بتوضيح الإجراءات المطلوبة من الطلاب لحماية أنفسهم من التعرض التعرض لفيروس كورونا المستجد مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الواجب إتباعها في حالة تعرض هذا، ومن ثم حماية الطلاب وأسرهم بالإضافة إلى توضيح جهود وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بهذا الشأن داخل الدولة المصرية.

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