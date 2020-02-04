هل تقف بطاقة التموين في حالة عدم تسجل رقم الهاتف؟.. التموين تجيب

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صرح مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو مدكور، أنه في حالة عدم تسجيل المواطن لرقم الهاتف الخاص به على بطاقة التموين لن يتم توقف بطاقته، وأكد أن إضافة الرقم يعد من الأمور الضرورية، ولكن القرار في النهاية لصاحب البطاقة فهو حر في اختياره.

وقد أعلنت وزارة التموين في إطار حرصها على استكمال كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة دعم التموين من سلع وخبر أن يتم تسجيل أرقام هاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة في حالة ظهور عبارة “برجاء تسجيل رقم الموبايل” على بون الصرف، من خلال موقع دعم مصر.

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